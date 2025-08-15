Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Нічого про Україну без України»: родини полонених звернулися до Трампа біля посольства США

Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний

У Києві біля посольства Сполучених Штатів відбулася акція за участі родин українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Учасники зібралися, щоб нагадати світові про ціну, яку платить Україна за збереження своєї території та незалежності, а також закликати президента США Дональда Трампа під час переговорів з Росією порушити питання обміну полоненими.

Як повідомляє «Укрінформ», близько сотні людей розмістилися у парку навпроти входу до дипустанови. Вони вимагають обміну «всіх на всіх, без винятків» — як підтверджених, так і не підтверджених Червоним Хрестом полонених, незаконно засуджених та оголошених у Росії «терористами».

Мітингувальники тримають в руках портрети рідних, прапори України, стяги з назвами військових підрозділів та плакати з написами англійською мовою: «Nothing About Ukraine without Ukraine» (нічого про Україну без України, — прим.) та «All-for-all prisoner swap without exceptions» (обмін полонених всіх на всіх, без винятків, — прим.).

Одна з організаторок наголосила, що США взяли на себе роль миротворця, і саме час довести це діями.

«Шлях до миру в Україні не може вирішуватися без України та за її рахунок», — підкреслила вона.

Як пише медіа, водії, які проїжджаючи повз, підтримують учасників сигналами автомобільних клаксонів. Порядок під час акції забезпечує поліцейські та співробітники поліції діалогу.

Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний
Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний
Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний
Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний
Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний
Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний
Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний
Акція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій ЧорнийАкція біля посольства США в Києві. Фото: Юрій Чорний

Більше про зустріч Трампа і Путіна

15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.

