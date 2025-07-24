У Миколаєві триває другий день протестів через скандальні закон про НАБУ і САП

Миколаївці 24 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

В центрі Миколаєва сьогодні увечері 24 липня пройшла третя акція на підтримку НАБУ і САП.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

На мітинг сьогоднішній на вулиці Соборній зібралось близько 70 людей.

Миколаївці 24 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

Миколаївці 24 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

— Верховна Рада заявила, що завтра розглядатиме законопроєкт, який по суті скасовує закон №12414, але ми сюди прийшли, щоб показати, що не треба його приймати, якщо він аналогічний тому, що ми маємо. Нам не все одно, ми хочемо донести це владі. ми це будемо робити, поки не втомимось. Напруження у суспільстві вже нікуди не зникне, — поділились своїми думками учасники мітингу.

Протести тривали близько години.

Миколаївці 24 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті Миколаївці 24 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

Обшуки у НАБУ і САП

21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.