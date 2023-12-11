Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував акції на підтримку Збройних Сил України, які відбулися у Миколаєві та у багатьох містах України. Він вважає, що ситуація неоднозначна і крім армії треба витрачати кошти на «певну кількість задач».

Про це він розповів у ефірі «Фабрики новин».

Коментуючи акції містян, на яких вимагали направити гроші з бюджету виключно на допомогу ЗСУ, Віталій Кім зазначив, що частину грошей все ж треба витрачати на забезпечення нормального життя для людей, які живуть у населених пунктах.

— Я знаю дві медалі в цій ситуації. Справа в тому, що треба віддавати гроші на ЗСУ, треба, щоб люди та журналісти контролювали владу, щоб вони не забувалися. Але при цьому певна необхідна кількість речей треба виконувати, щоб область не перетворилась на смітник. Тоді люди будуть казати: «А ви нащо тут потрібні, якщо в області смітник. Йдіть на війну, ви тут нічим не керуєте. Ситуація неоднозначна з перехилом в ту сторону, що дійсно не треба витрачати на речі, які формальні, не екстрені, не інфраструктурні, а витрачати на Збройні сили України. Нажаль не всі чиновники йдуть по цьому плану, — вважає Віталій кім.

Також за його словами, зараз проблема не у відсутності грошей на ЗСУ, а у людях, яких не вистачає на фронті.

— Ми хочемо жити в теплі, щоб працювала доставка, щоб було якісне харчування і ми одночасно хочемо, щоб держава переходила на військові рейки і нікуди нічого не витрачала. Це взаємовиключні речі. Ми хочемо змін, а хто хоче змінюватись? Ніхто. Ті, хто виходить на ці пікети — це одиничні люди, яким дійсно болить, у яких рідні на фронті, у яких увірвався терпець, які когось втратили. Я їх чудово розумію. Вони просто не розуміють, як в інший спосіб достукатись до влади, щоб змінити це. Але питання не в тих 40 людях, які вийшли, а в мільйонах людей, які знаходяться в області і далі живуть. Це велика проблема насправді, — говорить голова ОВА.

Нагадаємо, що 10 грудня у Миколаєві відбувся мітинг на перехресті проспекту Центрального та вулиці Малої Морської. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Нагадаємо, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення з бюджетів Баштанського району Миколаївської області було направлено близько 30 мільйонів гривень на різного роду потреби Збройних сил України.