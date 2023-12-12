На тимчасово окупованій території Луганської області так звана «народна міліція» впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук близько 800 дезертирів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у так званій ЛНР збільшується кількість дезертирів серед місцевих.

«Зокрема, тільки за останні два місяці «народною міліцією ЛНР» оголошено розшук близько 800 осіб», — йдеться в повідомленні.

Також голова ОВА розповів, що місцеві жителі окупованого Сєверодонецька скаржаться, що модульні котельні, встановлені загарбниками в обраних ними багатоповерхівках, не гріють.

Такі котельні можуть лише підтримувати систему опалення, захищаючи її від розмерзання. Натомість містяни очікують на рахунки за теплопостачання, якого вони не відчули.

Раніше повідомлялось, що російська армія виселяє людей з будинків у селі Березове, що на Луганщині, з метою створення там свого військового містечка.