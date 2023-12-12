Євген Базулько, фото Корабелов.інфо

5 жовтня 2023 року Миколаївський апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції щодо визнання жителя Миколаєва, вчителя однієї зі шкіл Євгена Базулька винним у перешкоджанні роботі журналістки місцевого видання «Корабелов.Інфо» Наталії Бєлової.

Про це повідомляє ІМІ.

Відповідне рішення суду апеляційної інстанції набуло законної сили 5 жовтня та може бути оскаржене у Верховному Суді до 10 січня.

Дев'ять років тому, під час виборів Президента України у 2014 році, Євген Базулько, бувши членом виборчої комісії, перешкоджав діяльності журналістки Наталії Бєлової. Спочатку він погрожував їй пошкодити камеру, вимагав припинити відеознімання виборів. Потім він встав та плечем умисно вдарив журналістку по руці, якою вона тримала фотокамеру.

«Не припинивши свої протиправні дії, ОСОБА_9 [надалі Євген Базулько] вступив із журналістом у словесну суперечку та, бажаючи перешкодити процесу відеозапису, рукою почав затуляти об`єктив камери. Після чого Євген Базулько, не реагуючи на прохання членів виборчої комісії припинити свої протиправні дії, продовжуючи діяти з єдиним умислом, спрямованим на перешкоджання журналістській діяльності, повернувшись до журналіста спиною, продовжив перешкоджати останній в проведенні відеозапису виборчого процесу», – йдеться у вироку Корабельного районного суду Миколаєва за квітень 2023 року.

Потім Євген Базулько схопив з полу шкільну лавку та вдарив журналістку Наталію Бєлову по ногах.

Ознайомившись із рішенням суду Корабельного району Миколаєва, апеляційний суд залишив без задоволення скаргу Євгена Базулька.

Суд визнав Базулька винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України (“Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”) та призначив йому штраф – 850 грн. Проте, зважаючи на давність справи, його звільнили від штрафу. Водночас суд постановив стягнути з Євгена Базулька на користь держави витрати за проведення експертиз у 14 тисяч гривень.«

«Дев'ять років розділили ганебну поведінку члена виборчої комісії (вчителя школи №48) на виборах 2014 року і судовий вирок з визнанням Євгена Базулька винним у кримінальному проступку – перешкоджанні журналістській діяльності. Дев'ять довгих років боротьби в очікуванні спочатку професійного розслідування справи поліцією (це виявилося дуже непросто!), потім справедливого судового рішення (трьом суддям по черзі довелося розбиратися з цим). За ці роки світ безперервно змінювався, сталося багато горя в країні через кляту війну, і можна було вже давно махнути рукою на неадекватного Базулька, що залишався незмінним – без честі, сорому і совісті. Але думка про те, що я борюся не за себе, а за права всіх журналістів, щоб ніякі базульки не сміли заважати праці ЗМІ, давали сил не зупинятися», – прокоментувала рішення суду Наталія Бєлова на своїй Facebook-сторінці.

У липні 2014 року ІМІ повідомляв, що поліція закрила провадження за фактом перешкоджання журналістці в день виборів, не знайшовши там складу кримінального правопорушення.

За словами Наталії Бєлової, загалом поліція тричі відкривала розслідування та закривала справу через «відсутність факту злочину», тож їй доводилося звертатися з цього приводу до прокуратури та суду.

Проте потім розслідування все ж поновили, і у 2017 році, лише через два з половиною роки від дня його відкриття, слідчі поліції передали до суду кримінальну справу щодо перешкоджання професійній журналістській діяльності журналістці миколаївського інтернет-видання «Корабелов.інфо» Наталії Бєловій.