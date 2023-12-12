На території Миколаївської області до припинення чи скасування воєнного стану заборонили продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво і слабоалкогольні напої, під час комендантської години.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Відповідний наказ від 24.11.2023 № 11 «Про деякі питання регулювання торгівлі сильнодіючими хімічними і отруйними речовими, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Миколаївській області» підписано начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» бригадним генералом Андрієм Гнатовим.

Крім того, рішенням було заборонено продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво та слабоалкогольні напої:

військовослужбовцям Збройних Сил України;

Національної гвардії України;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

працівникам правоохоронних органів;

органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

особам, які виконують функції із забезпечення безпеки і оборони України;

особам, які мають зовнішні ознаки належності до цих формувань та органів (наявність військової форми, озброєння, спецзасобів тощо).

Наказ набирає чинності 1 грудня та діє до завершення воєнного стану в Україні.

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