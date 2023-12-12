На території Миколаївської області до припинення чи скасування воєнного стану заборонили продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво і слабоалкогольні напої, під час комендантської години.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Відповідний наказ від 24.11.2023 № 11 «Про деякі питання регулювання торгівлі сильнодіючими хімічними і отруйними речовими, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Миколаївській області» підписано начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» бригадним генералом Андрієм Гнатовим.
Крім того, рішенням було заборонено продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво та слабоалкогольні напої:
Наказ набирає чинності 1 грудня та діє до завершення воєнного стану в Україні.
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На території Миколаївської області до припинення чи скасування воєнного стану заборонили продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво і слабоалкогольні напої, під час комендантської години.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Відповідний наказ від 24.11.2023 № 11 «Про деякі питання регулювання торгівлі сильнодіючими хімічними і отруйними речовими, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Миколаївській області» підписано начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» бригадним генералом Андрієм Гнатовим.
Крім того, рішенням було заборонено продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво та слабоалкогольні напої:
Наказ набирає чинності 1 грудня та діє до завершення воєнного стану в Україні.
Раніше, в Україні хочуть заборонити продаж алкоголю та сигарет за готівку
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|