Державне бюро розслідувань направило до суду дев’ять кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораціонізму, вчинених правоохоронцями чи військовослужбовцями.

Про це керівник першого слідчого відділу ТУ ДБР у Миколаївській області Сергій Козюра сказав сьогодні, 12 грудня, під час пресконференції, пишуть «НикВести».

За словами Сергія Козюри серед обвинувачених є і ті, хто після початку російської агресії висловлював підтримку ворогові та призивав до колабораційних дій.

— Також виявлялись правоохоронці і військовослужбовці, які після початку російського вторгнення і окупації частини Миколаївської області присягли на бік ворога. Виявлено та було повідомлено про підозру прокурору однієї з прокуратур Миколаївщини, який виправдовував російську агресію. Загалом було направлено дев'ять кримінальних проваджень за частинами 1,2 статті 111 («Державна зрада») та частиною 7 статті 111-1 («Колабораційна діяльність») Кримінального кодексу України, – розповів він.

Зазначено, що 20 кримінальних проваджень на даний момент перебувають на стадії досудового розслідування і будуть надалі скеровані до суду.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни СБУ на Миколаївщині розслідувала майже 300 справ щодо колаборантів.

Раніше повідомлялось, що за 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі.