Росія почала серійне виробництво безпілотника гелікоптерного типу «Терміт».

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ISW посилається на джерела та російських пропагандистів. Зазначається, що новинка озброєна 80-мм ракетами, що здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

Водночас український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що «Терміт» не загрожує Силам оборони, оскільки ці безпілотники більші та повільніші за іранські «Шахеди», що робить їх легкою мішенню для збиття.

Раніше аналітики повідомили, що російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе «Ланцет», що може автономно ідентифікувати цілі.