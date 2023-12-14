Керівник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Максим Безносенко запропонував скоротити відділ міськздоровʼя в місті Южноукраїнськ.

Про це він заявив в ході онлайн-сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 14 грудня, пишуть «НикВести».

Під час засідання депутат Юрій Кормишкін поцікавився в начальника обласного управління охорони здоровʼя Максима Безносенка, чи вважає він доцільним окреме існування міського та обласного департаментів.

На що чиновник відповів, що їх обʼєданння — питання юридичного характеру. При цьому, він зазначив, що вважає неефективною діяльність міського управління охорони здоровʼя в Южноукраїнську, назвавши його «рудиментарним органом».

— Стосовно діяльності міського управління охорони здоровʼя. У нас є налагоджений звяʼзок з Іриною Шамрай, інформація подається, ми ділимось з ними і вони з нами, але стосовно обʼєднання це питання до міської ради, це юридичне питання. Вони мають право на міський відділ. Наскільки мені відомо, міськздоровʼя є в місті Южноукраїнськ, який, як на мене, є рудиментарним органом, що управляє однією лікарнею. Тому інформація передається по вертикалі, Ірина Валентинівна і я володіємо інформацією про лікування в міських та обласних лікарнях, — заявив Максим Безносенко.

Також він зазначив можливим створення спроможної мережі закладів охорони здоровʼя після завершення військового стану. Даний орган володітиме повноваженням щодо керівництва усіма медичними закладами регіону.

— Я вважаю, що після військового стану є №174 постанова про створення спроможної мережі. Коли буде створена в Миколаєві мережа закладів охорони здоров'я, яку визначає управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА, тоді будуть важелі впливу на всі заклади охорони здоровʼя і представники управління облздоровʼя будуть приймати участь в конкурсах щодо призначення керівників закладів і тоді цей орган матиме повноваження щодо всіх закладів Миколаївської області, — додав чиновник.

Нагадаємо, очільнику управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Максиму Безносенку у 2022 році, під час війни, виплатили 85 тисяч гривень матеріальної допомоги та 309 тисяч гривень надбавок до зарплати.