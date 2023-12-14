Держбюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провело обшуки у іспанській нерухомості колишнього військкома Одеси Євгена Борисова, майно арештовано.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро, загальною площею 857 квадратних метрів на земельній ділянці 1530 квадратних метрів.

Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро загальною площею 223,9 квадратних метрів.

13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу, Національною Поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників Головного слідчого управління ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісного приміщення.

У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.

Серед раніше арештованого майна:

Земельні ділянки загальною площею понад 2 гектара в Одеській області

Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 квадратних метрів

Домоволодіння в Одесі площею 78,5 гектара

Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі

Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року

Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгенові Борисову. Його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

В кінці червня Президент Володимир Зеленський дав термінове доручення Головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило справу щодо Євгена Борисова. Зазначалося, що він допомагав ухилятися від мобілізації за гроші.