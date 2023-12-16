На Авдіївському напрямку загинув 19-річний миколаївець Дмитро Лавор з позивним «Шульц».

Про це редакції «НикВести» повідомили родичі загиблого.

Дмитро «Шульц» Лавор народився 6 квітня 2004 року у Миколаєві. Ще у дитинстві він пережив втрату матері і сестри. Навчався у школі №42. На початок повномасштабного вторгнення був не призовного віку. Однак як тільки у квітні 2022 року йому виповнилося 18 років, одразу пішов добровольцем до лав Збройних Сил України.

«Був мовчазний, але доводив свої погляди на життя не словом, а ділом», – згадують Дмитра рідні.

З моменту мобілізації «Шульц» проходив службу в рядах 67-ї окремої механізованої бригади ДУК ПС сапером, а згодом піхотинцем. Місяць тому він разом з комбатом і ще деякими побратимами перевівся до 47-ї бригади Маґура, в складі якої працював на Авдіївському напрямку у взводі розвідки, розповіли рідні хлопця.

Загинув «Шульц» 6 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання – штурм ворожих позицій у селі Степове в день Збройних сил України. Останні слова воїна були «Свобода або рай».

Вічна шана герою!