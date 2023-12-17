У Миколаєві навесні 2024 року відкриють молодіжний хаб — простір для втілення у життя проєктів та обміну досвідом між молоддю різних регіонів України та Данії.

Про це повідомили в Українсько-данському молодіжному домі.

За словами директорки Українсько-данського молодіжного дому Юлі Арнфред Боєсен, на відкриття філії були залучені грантові кошти у розмірі 5 мільйонів данських крон від Міністерства закордонних справ Данії.

Молодіжний хаб буде інклюзивним центром для молодіжної активності та демократії в Миколаєві та його регіоні. Цей проект розроблятиметься на основі побажань і потреб молоді, надаючи їм можливість активно брати участь у культурному житті міста та регіону.

— Миколаївщина — регіон, що дуже постраждав від повномасштабної війни, і для нас важливо взяти на себе роль підтримки молодих людей, аби вони були активними, демократичними громадянами й громадянками. Хочемо бути певні, що Миколаївщина — як й інші регіони — має яскраву, живу місцеву громаду, де молодь бере участь у культурному житті й розвитку, — розповіла Юлі Арнфред Боєсен.

Проєкт планує об'єднати молодь для зміцнення громадянського суспільства, активної участі у культурному житті та реалізації власних ініціатив та проектів. Тут молодь матиме можливість організовувати власні ініціативи та проекти, розвивати навички та співпрацювати з молоддю з інших регіонів України та навіть з Данії.

— Молодь України формує сьогодні і майбутнє, і ми прагнемо підтримати їх у боротьбі за демократію та незалежність. Ми бачимо це вже зараз в Києві та взаємодією з молоддю Миколаївщини, – зазначила директорка Українсько-данського молодіжного дому.

Зазначається, що створення фізичного простору молодіжного хабу розпочнеться у січні, а його двері відчиняться для громадськості наприкінці весни. У період підготовки команда буде організовувати заходи та тренінги, спрямовані на розвиток культури та демократії, включаючи кінопокази, дискусійні клуби, виставки та інші ініціативи.

Заплановано відкриття фізичного простору весною 2024 року, а до того часу організатори обіцяють проводити заходи, спрямовані на культурні та демократичні аспекти, щоб залучити молодь до участі та підтримки ініціатив.

Як відомо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що у місті планують облаштувати простір, який стане центром творчості та самореалізації для місцевої молоді.

Проєкт планують реалізувати за кошти міського бюджету та міжнародної донорської допомоги. Міська рада вже узгодила співфінансування проєкту, а донор забезпечить простір меблями та обладнанням. Мета ініціативи — створити простір, де молодь може реалізовувати свої ідеї та активно залучатися до громадського життя міста.

Наразі міська влада оголосила тендер на облаштування молодіжного центру, замість їдальні виконавчого комітету міської ради Миколаєва На капітальний ремонт чотирьох кімнат витратять 3,8 мільйона гривень.