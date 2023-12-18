До окупованого Маріуполя росіяни завозять російські пропагандистські підручники.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Санкт-Петербург надіслав школам Маріуполя девʼять тонн підручників. Звичайно, усі вони російські. Тепер дітей міста будуть, зокрема, заставляти вчити пропагандистську історію Росії. Окупанти завозять свою літературу замість української, яку вони визнали «екстремістською», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у міськраді, за попередніми оцінками, росіяни знищили у Маріуполі 180 тисяч книжок та 4 бібліотеки. Натомість заповнюють вцілілі бібліотеки та школи власними книжками, щоб «промивати мізки» українським дітям.

Також раніше повідомлялось, що росіяни вилучають українську літературу з бібліотек на тимчасово окупованих територіях.

Але попри тиск, який чинять росіяни, на тимчасово окупованих територіях є велика кількість охочих навчатися українською мовою. Загарбникам не вистачає підручників.