У вівторок, 19 грудня, у Снігурівці промиватимуть та дезинтифікуватимуть водопровідних мереж. Містян попереджають про специфічний запах.
Про це повідомляє голова громади Іван Кухта.
Він зазначив, що дезінфекція водопровідних мереж потрібна для забезпечення нормативної якості води, яка подається споживачам та надійного функціонування системи водопостачання міста та населених пунктів громади.
Нагадаємо, що 12 жовтня у Снігурівці Миколаївської області запустили п’ять свердловин у трьох мікрорайонах міста, що забезпечуватимуть місцевих жителів водою: на «Семи вітрах», «Лісорозпліднику» та «Птахофабриці».
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У вівторок, 19 грудня, у Снігурівці промиватимуть та дезинтифікуватимуть водопровідних мереж. Містян попереджають про специфічний запах.
Про це повідомляє голова громади Іван Кухта.
Він зазначив, що дезінфекція водопровідних мереж потрібна для забезпечення нормативної якості води, яка подається споживачам та надійного функціонування системи водопостачання міста та населених пунктів громади.
Нагадаємо, що 12 жовтня у Снігурівці Миколаївської області запустили п’ять свердловин у трьох мікрорайонах міста, що забезпечуватимуть місцевих жителів водою: на «Семи вітрах», «Лісорозпліднику» та «Птахофабриці».
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|