У вівторок, 19 грудня, у Снігурівці промиватимуть та дезинтифікуватимуть водопровідних мереж. Містян попереджають про специфічний запах.

Про це повідомляє голова громади Іван Кухта.

Він зазначив, що дезінфекція водопровідних мереж потрібна для забезпечення нормативної якості води, яка подається споживачам та надійного функціонування системи водопостачання міста та населених пунктів громади.

Нагадаємо, що 12 жовтня у Снігурівці Миколаївської області запустили п’ять свердловин у трьох мікрорайонах міста, що забезпечуватимуть місцевих жителів водою: на «Семи вітрах», «Лісорозпліднику» та «Птахофабриці».