У Миколаєві вздовж берегової лінії мікрорайону Намив у вигляді чорної піни накопичились нафтопродукти.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Накопичена на поверхні води та піску речовина за консистенцією схожа на піну чорного кольору, що скоріш за все, вказує на можливий викид нафтопродуктів.

У Держекоінспекції Південно-Західного округу в коментарі «НикВести» повідомили, що після виїзду на місці забруднення було виявлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 6 разів.

Також у безпосередній точці забруднення були взяті проби води та передані для подальших аналізів.

На думку інспекторів, що продукт — результат викидів з асфальтного заводу ТОВ «Дорога сервіс», який розташований на іншому березі Бузького лиману.

— Під час огляду спостерігалося виділення чорного диму з даного підприємства. З урахуванням напрямку вітру та погодних умов вважається, що сажа з викидів може потрапити на поверхню води та разом із піною переноситися на протилежний берег лиману, – повідомила перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода.

Матеріали щодо виявленого забруднення будуть передані до правоохоронних органів для подальших розслідувань та вжиття необхідних заходів для забезпечення охорони навколишнього середовища та природи.

Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року у Миколаєві стався обвал частини берегової лінії мікрорайону Намив. У міській раді повідомили, що на роботи з берегоукріплення планують залучити міжнародні кошти.