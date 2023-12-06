Днями у Миколаєві стався обвал частини берегової лінії мікрорайону Намив. У міській раді повідомили, що на роботи з берегоукріплення планують залучити міжнародні кошти.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

За його словами, обвал не становить великої загрози для житлових будинків, оскільки вони знаходиться на великій від цього місця відстані.

— Наша комісія виїжджала туди і дивилися. Там відбулося підмиття берега на самій широкий ділянці. Тобто до дороги і будинків далеко. Поки що такої великої загрози це не несе. КП «Парки» дивляться, чи можна робити щось з тими деревами: укріпити чи пересадити. Далі спробуємо вже діяти глобальніше. Але це гроші дуже великі й на наступний рік це можливо тільки за залучення (позабюджетних коштів Миколаєва, – прим.). У нас вже цього року вилучили близько 700 мільйонів гривень ПДФО. Наступного року місто таких своїх грошей мати точно не буде. Тому будемо шукати можливість через екологічні державні або міжнародні фонди, – сказав Віталій Луков.



Наразі у мерії вивчають наявний проєкт з берегоукріплення Намиву, однак він є застарілим, каже заступник міського голови: «Зараз відбувається ревізія проєктної документації. Проєкт старий, ще до вторгнення, і потребує перегляду. Ми спробуємо на наступний рік проштовхнути його через кошти Кабміну або грантові «екологічні» кошти».

Він також зазначив, що у 2017 році вартість проєкту з берегоукріплення Намиву коштувала 16 мільйонів 300 тисяч гривень, але «грошей тоді не знайшли і цей проєкт, на жаль, не було реалізовано».

— Зрозуміло, що зараз, в теперішніх цінах і теперішній ситуації цей проєкт потрібно перераховувати, – додав він.

Нагадаємо, у лютому 2022 року повідомлялося, що на зміцнення берегової лінії мікрорайону Намив потрібно 48 мільйонів гривень, однак коштів на це в міському бюджеті не було.

За два роки до того, у листопаді 2020 року, мер Миколаєва Олександр Сенкевич обіцяв, що зміцнення берегової лінії розпочнуть 2021 року.

Журналісти показали результати руйнування берегової лінії мікрорайону Намив у червні 2018 року. Тоді вода забрала кілька метрів пляжу, а фундаменти багатоповерхових будинків починали просідати.

Того ж року жителі Намиву почали бити на сполох, що вода змиває берегову лінію. З цього приводу в мерії Миколаєва відбулося засідання, де обговорили можливу реалізацію проєкту берегоукріплення, благоустрою пляжної смуги та санітарного стану території.

Крім цього, у 2016 році Департамент житлово-комунального господарства оголошував торги з розробки проекту берегоукріплення Намиву вартістю 416 тисяч гривень. Для цього планували збудувати набережну. Тоді у торгах перемогла компанія «ДБК-Проект», з якою було підписано договір і яка розробила проект берегоукріплення.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міськради витратить 1 мільйон 472 тисячі 340 гривень на розробку проєкту щодо зміцнення берегової лінії Намиву. Пізніше начальник УКБ Григорій Патока пояснив, що необхідність розробки другого проєкту пов'язана зі зміною певних норм у будівництві.