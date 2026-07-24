 З нового кіоску на Намиві у Миколаєві мають зняти сонячну панель: на неї не давали погодження

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Головна Новини Самоврядування 16:07, 24 липня, 2026

З нового кіоску на Намиві у Миколаєві мають зняти сонячну панель: на неї не давали погодження

Кіоск на Намиві, де мають прибрати сонячну панель. Фото: МикВістіКіоск на Намиві, де мають прибрати сонячну панель. Фото: МикВісті

На Намиві на вулиці Лазурній нещодавно з'явився кіоск, на даху якого встановили сонячну панель. Як стало відомо, підприємці мають сервітут на розміщення кіоску, але не на встановлення цієї панелі. Тому їм направили лист для її демонтажу.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

Кіоск розташований на пішохідній зоні по вулиці Лазурній.

Кіоск на Намиві, де мають прибрати сонячну панель. Фото: МикВістіКіоск на Намиві, де мають прибрати сонячну панель. Фото: МикВісті
Кіоск на Намиві, де мають прибрати сонячну панель. Фото: МикВістіКіоск на Намиві, де мають прибрати сонячну панель. Фото: МикВісті

Як зазначив Євген Поляков, підприємці мають договір сервітуту та погодили зовнішній вигляд для встановлення кіоску, але відхилилися від нього. Тому їм направили офіційний лист, щоб кіоск привели до стану, який погодили.

Якщо вони не усувають (не знімають сонячну панель, яку не погодили, — прим.), ми скасовуємо документи та займатимемося демонтажем у встановленому порядку. Тому що питання не тільки мати договір, а й відповідати погодженому вигляду, — сказав головний архітектор Миколаєва.

Він додав, що попри бажання стати енергонезалежними, підприємці не мають порушувати права інших людей.

— Ми з розумінням ставимося до проблем з електропостачанням та бажанням всіх бути енергонезалежними, але це не повинно порушувати права інших людей. Коли до нас телефонують і кажуть, що таке страшне стоїть і займає більше території, ніж сама споруда, то відповідно ми кажемо, що так не повинно бути, — сказав Євген Поляков.

Нагадаємо, виконком на засіданні погодив демонтаж 8 тимчасових споруд у чотирьох районах Миколаєва. Мова йде про зупиночний комплекс, кіоски, літній майданчик та торговельний павільйон.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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