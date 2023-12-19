Власник «ПАЕК» Юрій Кормишкін

В компанії ТОВ «СП «ПАЕК» на завершальному етапі реалізація проєкту з будівництва тепличного комплексу для вирощування розсади та тепличних овочів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Закінчуємо будівництво теплиць. Плануємо в березні 2024 року вирощеною розсадою закрити 150 гектарів», — коментує власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін.

Тепличний комплекс на першому етапі буде налічувати 10 теплиць. Поки в компанії планують вирощувати розсаду тільки для власних потреб. Також на 2024 рік заплановано в другому обороті вирощування тепличних овочів.

«Розсаду будемо вирощувати для себе. Другим оборотом посадимо скоріш за все тепличний огірок на продаж. Цей досвід буде для нас першим, тому в команду залучили професійного агронома з відповідним досвідом. Для нас головне, щоб була якість вирощеної продукції», — говорить Юрій Кормишкін.

Нагадаємо, що на 2024 рік компанією «ПАЕК» заплановано збільшення площі під вирощування овочів до 2000 га.