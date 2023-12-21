Протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які ті тримали незаконно.

Про це розповів заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов в ефірі «Суспільне Спротив».

За його словами, цього року зафіксували 228 вибухів гранат через необережну поведінку українців або скоєння інших злочинів. Йдеться про незаконне використання боєприпасів. У 104 із цих випадків є загиблі.

Також він зазначив, що багато боєприпасів знаходять на деокупованих територіях, а також завозять із зони активних бойових дій.

Андрій Небітов навів порівняльну статистику, скільки незаконних боєприпасів вилучали правоохоронці протягом трьох останніх років:

2021 року за рік вилучили 3236 гранат;

2022-го — 5800;

за неповний 2023 — 18 тисяч гранат.

Близько трьох тисяч таких гранат поліцейські вилучили на блокпостах, де перевіряють громадян.

Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичної зброї.