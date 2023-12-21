Протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які ті тримали незаконно.
Про це розповів заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов в ефірі «Суспільне Спротив».
За його словами, цього року зафіксували 228 вибухів гранат через необережну поведінку українців або скоєння інших злочинів. Йдеться про незаконне використання боєприпасів. У 104 із цих випадків є загиблі.
Також він зазначив, що багато боєприпасів знаходять на деокупованих територіях, а також завозять із зони активних бойових дій.
Андрій Небітов навів порівняльну статистику, скільки незаконних боєприпасів вилучали правоохоронці протягом трьох останніх років:
Близько трьох тисяч таких гранат поліцейські вилучили на блокпостах, де перевіряють громадян.
Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичної зброї.
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Протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які ті тримали незаконно.
Про це розповів заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов в ефірі «Суспільне Спротив».
За його словами, цього року зафіксували 228 вибухів гранат через необережну поведінку українців або скоєння інших злочинів. Йдеться про незаконне використання боєприпасів. У 104 із цих випадків є загиблі.
Також він зазначив, що багато боєприпасів знаходять на деокупованих територіях, а також завозять із зони активних бойових дій.
Андрій Небітов навів порівняльну статистику, скільки незаконних боєприпасів вилучали правоохоронці протягом трьох останніх років:
Близько трьох тисяч таких гранат поліцейські вилучили на блокпостах, де перевіряють громадян.
Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичної зброї.