На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог облаштував артилерійський полігон, який розмістили на території заказника Карадай.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

З 2020 року на території півострова було створено державний ландшафтний заказник.

В ЦНС зауважують, що після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії.

«Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не цінується життя, ні людей, ні тварин, ні рослин», — наголосили в Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».