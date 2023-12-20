На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог облаштував артилерійський полігон, який розмістили на території заказника Карадай.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
З 2020 року на території півострова було створено державний ландшафтний заказник.
В ЦНС зауважують, що після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії.
«Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не цінується життя, ні людей, ні тварин, ні рослин», — наголосили в Центрі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».
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На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог облаштував артилерійський полігон, який розмістили на території заказника Карадай.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
З 2020 року на території півострова було створено державний ландшафтний заказник.
В ЦНС зауважують, що після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії.
«Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не цінується життя, ні людей, ні тварин, ні рослин», — наголосили в Центрі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».