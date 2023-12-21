За результатами туристичного сезону 2023 року Миколаївську область під час повномасштабної війни відвідали близько 100 тисяч туристів.

Про це свідчать дані опубліковані в «Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік».

Наголошується, що до початку збройної агресії Російської федерації Миколаївська область нараховувала 147 природно-заповідних об'єктів.

«Наявність в області рекреаційних і природних лікувальних ресурсів – морського узбережжя протяжністю майже 140 км, джерел мінеральної води, покладів лікувальних грязей, є матеріальною передумовою формування розвинутого курортно-рекреаційного комплексу, – зазначено у звіті.

Найбільш привабливими для відпочиваючих та туристів стали рекреаційні території Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Ландшафтний парк «Тилігульський» Ландшафтний парк «Тилігульський»

Також популярними були зони відпочинку у Коблевому, де туристи можуть насолоджуватися комфортним відпочинком поблизу Чорного моря.

Коблево Коблево

Мигійські пороги та Актівський каньйон також стали об'єктами підвищеного туристичного інтересу.

Мигійські пороги та Актівський каньйон Мигійські пороги та Актівський каньйон

Раніше, державне агентство розвитку туризму оновило перелік «‎Туристичних магнітів України»‎. До нього увійшло 170 визначних туристичних місць, 8 з яких на території Миколаївської області.

Визначні туристичні місця Миколаївщини

Нагадаємо, станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаєва, сягнула майже 900 мільйонів євро, свідчать дані звіту проєкту «Росія заплатить» KSE Institute.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%. Крім того, загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів.

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