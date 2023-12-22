Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт, який врегульовує питання ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що законопроєкт №9111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги» містить низку важливих норм.

У першу чергу законодавчо закріплюється спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Також запроваджується необхідність використання електронної системи обліку гуманітарної допомоги. Адже з 1 грудня Мінсоцполітики запустило спеціальну платформу — Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

За інформацією міністерства, від запуску платформи до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги було внесено 3053 отримувачів, загалом в Реєстрі вже понад 4,5 тисяч юридичних осіб, які можуть офіційно завозити гуманітарну допомогу до України.

Окрім цього, розширюється перелік отримувачів гуманітарної допомоги. Якщо раніше це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з визначеними напрямками статутної діяльності, то тепер до переліку додаються іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні. Також отримувачами можуть бути неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого самоврядування, надавачі соціальних послуг.

Серед іншого, врегульовується питання визнання товарів гуманітарною допомогою. Так, придбані благодійними організаціями за кордоном товари, які при ввезені в Україну задекларовані як гуманітарна допомога, мають бути безоплатно роздані набувачам протягом 90 днів з дати перетину митного кордону. У такому випадку товари будуть визнані гуманітарною допомогою.

Серед важливих нововведень є можливість передавати транспортні засоби військовим як фізичним особам (набувачам) у якості гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що до кінця поточного року, максимум у січні 2024, у Миколаєві запрацює реєстр (мапа) гуманітарної допомоги, яку місто отримувало від початку повномасштабної війни від донорів.

Варто зазначити, що Миколаїв — єдине місто в Україні, що запровадило моніторинг міжнародної допомоги, яку партнери передають на міську адміністрацію.