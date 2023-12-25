Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу». Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці, але були відправлені в зону «СВО», — йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначили, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.

Нагадаємо, британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною «групі Вагнера» у війні проти України.