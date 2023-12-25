Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу». Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці, але були відправлені в зону «СВО», — йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зазначили, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.
Нагадаємо, британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною «групі Вагнера» у війні проти України.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу». Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці, але були відправлені в зону «СВО», — йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зазначили, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.
Нагадаємо, британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною «групі Вагнера» у війні проти України.