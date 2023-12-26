Президент Литви Гітанас Науседа не виключає, що РФ може піти на агресію проти країн-членів НАТО, якщо Захід припинить підтримку України.

За його словами, ймовірність того, що Захід припинить підтримувати Україну невелика, повідомляє Delfi.

«Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги… Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика», — пояснив Гітанас Науседа.

Литовський лідер наголосив, що «ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО».

Нагадаємо, у травні 2021 року Росія заявила, що вона перейде в режим створення контрзагроз, якщо НАТО відмахнеться від виставлених Кремлем гарантій безпеки в Європі.

У серпні цього року колишній Верховний головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що Росія ризикує розпалити пряму війну з НАТО, перехоплюючи кораблі в міжнародних водах та намагаючись нав'язати Україні економічний контроль.