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З початку російської агресії в Миколаївській області обстрілами було пошкоджено 154 заклади охорони здоровʼя, ще 13 були зруйновані повністю.

Про це йдеться «Програма економічного і соціального розвитку на 2024 рік», яку 14 грудня ухвалили депутати в ході сесії обласної ради в грудні, пишуть «НикВести».

Нараз в області функціонують 88 підприємств охорони здоровʼя, з яких 44 надають спеціалізовану медичну допомогу, 39 закладів надають стаціонарну допомогу.

Станом на початок серпня зруйнованими є 13 обʼєктів та пошкоджено 154, які потребують відновлення, ремонту приміщень та будівель. Як вказано в документі, станом на цей час 50 обʼєктів повністю відновлено, 63 обʼєкти відновлено частково.

3 фонду ліквідації наслідків збройної агресії профінансовано відновлення 3 обʼєктів в Миколаївській області, загальний бюджет становить 332,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, в Березанці в Миколаївській області відкрили модульну лікарню, де можуть надаватись медпослуги з сучасним обладнанням. Заклад побудовано за фінансової участі уряду Німеччини.