ТОВ «СП«ПАЕК» відзначає 11 річницю об'єднання усіх господарств в єдину групу компаній. Саме цей день 11 років тому став відліком потужних трансформацій, стартом великих інвестиційних проєктів в сільське господарство регіону та значного економічного зростання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Незважаючи на усі виклики, які принесла з собою війна, компанія зуміла вистояти, зберегти міцні позиції серед інших компаній агропромислової галузі країни, стати однією з найбільш прогресивних компаній півдня.

«Цей рік, що минув, став для «ПАЕК» роком незламності та стійкості. Завдяки злагодженій роботі колективу, підтримці партнерів та наполегливості керівників господарств, вдалося розмінувати десятки тисяч гектарів землі, відновити роботу усіх елеваторних комплексів, запустити зруйновану систему зрошування та розширити такі напрямки роботи як овочівництво та вирощування нішевих культур», - повідомляють в ПАЕК.

Продовжуються зміни і надалі. Триває реорганізація компанії, поглиблюється робота по удосконаленню надання логістичних послух, нарощуванню обсягів зовнішньо-економічної торгівлі.

Значні інвестиції спрямовуються безпосередньо в господарства, що входять до групи компаній, з метою нарощування потужностей виробництва агропродукції.

В планах на 2024 рік розширити напрямок переробки власної агропродукції.

Проте найбільшим досягненням за усі ці роки, а особливо останнім часом, є збереження людського капіталу компанії. Саме завдяки співробітникам, які залишились працювати в прифронтовій зоні, котрим не забракло сміливості обробляти деокуповані поля, хто самовіддано долучався до будь-якої роботи - вдалося вистояти, вдалося зробити надважливе - зібрати урожай.

«За цими 11 роками стоять майже 20 років самовідданої праці на українській землі. І якою б тяжкою не була ця праця, якими б натрудженими не були руки, ми продовжимо працювати, нарощувати міць та боротись за кожне зерня, посіяне в наші родючі українські чорноземи. Сьогодні у нас свято. День, коли ми усвідомлено робимо ще один крок вперед заради майбутнього, заради усіх тих, хто знає ціну хлібу, хто любить рідну землю, хто бореться за Мир та добре і світле в житті. Усіх причетних вітаємо з 11 річницею заснування ТОВ «СП«ПАЕК». Нехай буде хліб на столі і мир на землі. Усім добра, любові та божої ласки», - додали в компанії.

Нагадаємо, агробізнес під час війни – один із тих секторів, який продемонстрував стійкість попри заблоковану логістику, відсутність обігових коштів, втрату земельного банку, здорожчання основних матеріально-технічних ресурсів та інші виклики.