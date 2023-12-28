У Вознесенську планують встановити когенераційну станцію, яка здатна з газу виробляти два види енергії одночасно, зокрема, електричну та теплову.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Наразі Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міськради замовило роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації вартістю 1 мільйон 492 тисячі 920 гривень.
Процедура закупівлі проводилась без використання електронної системи та без застосування відкритих торгів. Договір вже заключено з київським ТОВ «Енерго сервіс».
Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.
Варто зазначити, що у червні нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікарні в Вознесенську. Сонячна електростанція покликана допомогти закладу економити кошти.
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У Вознесенську планують встановити когенераційну станцію, яка здатна з газу виробляти два види енергії одночасно, зокрема, електричну та теплову.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Наразі Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міськради замовило роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації вартістю 1 мільйон 492 тисячі 920 гривень.
Процедура закупівлі проводилась без використання електронної системи та без застосування відкритих торгів. Договір вже заключено з київським ТОВ «Енерго сервіс».
Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.
Варто зазначити, що у червні нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікарні в Вознесенську. Сонячна електростанція покликана допомогти закладу економити кошти.