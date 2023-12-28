Ілюстрацыйне фото: приклад когенераційної установки

У Вознесенську планують встановити когенераційну станцію, яка здатна з газу виробляти два види енергії одночасно, зокрема, електричну та теплову.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Наразі Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міськради замовило роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації вартістю 1 мільйон 492 тисячі 920 гривень.

Процедура закупівлі проводилась без використання електронної системи та без застосування відкритих торгів. Договір вже заключено з київським ТОВ «Енерго сервіс».

Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.

Варто зазначити, що у червні нардеп Артем Чорноморов анонсував відкриття сонячної електростанції у лікарні в Вознесенську. Сонячна електростанція покликана допомогти закладу економити кошти.