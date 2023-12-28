Встановлено імена українських військових, яких розстріляли росіяни між Вербовим та Роботиним Запорізької області.

Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Він зазначив, що справжність відео підтверджена, а також є дані про конкретну бригаду і конкретні прізвища полеглих воїнів. Найближчим часом про них мають повідомити.

За его словами, правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства українських військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.

Юрій Бєлоусов додав, що такі випадки непоодинокі, за даними українських правоохоронців, зафіксовано десятки убивств росіянами українських військовополонених.

«Лише протягом останнього місяця в районі цього населеного пункту вже був випадок використання наших військовополонених як «живого щита». Це говорить про системність практик і про те, що це непоодинокий випадок. Це точно знає командування РФ, підлеглі якого здійснюють ці злочини», —зазначив Юрій Бєлоусов.

Нагадаємл, що 27 грудня стало відомо про страту трьох українських військовополонених росфянами під Запоріжжям. Українські правоохоронці розпочали розслідування.