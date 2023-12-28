Перед Новим Роком російські поліцейські провели низку рейдів по селах тимчасово окупованого півдня, для «профілактичних бесід» з тими, хто відмовляється отримувати паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«В регіоні триває примусова паспортизація, аби по документах змінити склад населення. Тих, хто відмовляється отримувати червону макулатуру, обмежують в правах та залякують, адже для окупантів вони «не лояльні мешканці», — йдеться в повідомленні.

Напередодні Нового Року росіяни провели рейди по селах ТОТ Херсонщини, під час яких населені пункти перекривались, а в людей проводились обшуки щодо можливої співпраці з Силами Оборони.

«Зазначимо, що в регіоні більшість населення так і не отримала паспорт РФ. В результаті росіяни вимушені дозволити голосування на так званих виборах президента без російського паспорта», — повідомили в ЦНС.

Також Центр національного спротиву закликав й надалі саботувати ініціативи РФ, й проігнорувати «волевиявлення».

Нагадаємо, що російська окупаційна адміністрація ввела правило на тимчасово окупованих територіях в рамках примусової паспортизації. Зокрема, учнів старших класів, що не мають паспорта РФ, тимчасово не допускали до занять.