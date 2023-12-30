У тимчасово окупованому Криму загарбники «націоналізували» 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна громадян України.

Про це повідомляє проект «Крим. Реалії» з посиланням на голову окупаційного «парламенту» Криму Володимира Константинова.

«На сьогодні ми вже націоналізували понад 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна, що належало 192 фізичним та юридичним особам. При цьому на торгах продано 24 націоналізовані об'єкти», — написав Володимир Константинов.

Раніше голова окупаційної кримської адміністрації Сергій Аксьонов повідомляв, що російська влада за рік виручила понад 2 мільярдів рублів від продажу «націоналізованого» майна українських громадян у Криму.

Також він заявляв, що грошима від продажу «майна українських бізнесменів» окупанти мають намір профінансувати війну Росії проти України.

В свою чергу, постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не визнаватиме акти, які порушують права людини чи держави. Йдеться, зокрема, про рішення щодо «націоналізації» або конфіскації майна, встановлення спадщини.

Нагадаємо, раніше так званий «глава» тимчасово окупованого Криму Сергєй Аксьонов заявив, що Росія «націоналізувала» квартиру дружини президента України Володимира Зеленського в Ялті.