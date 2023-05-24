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Так званий «глава» тимчасово окупованого Криму Сергєй Аксьонов заявив, що Росія «націоналізувала» квартиру дружини президента України Володимира Зеленського в Ялті.
Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що також було привласнено майно й інших осіб, зокрема, 57 об'єктів власності, що належать громадянам України.
— Рішенням «держради» Криму «націоналізовано», зокрема, виноробне підприємство «Алеф-Віналь-Крим», яке належало Вадиму Єрмолаєву, торгові площі «Скай плаза» в Ялті, бенефіціаром яких є колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, сільгосппідприємство в Ленінському районі «Семисотка та компанія», пов'язане з оточенням Арсена Авакова, та інші активи, – йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти «націоналізували» будівлю Меджліса кримсько-татарського народу в Сімферополі.
Нагадаємо, з окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.
Так званий «глава» тимчасово окупованого Криму Сергєй Аксьонов заявив, що Росія «націоналізувала» квартиру дружини президента України Володимира Зеленського в Ялті.
Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що також було привласнено майно й інших осіб, зокрема, 57 об'єктів власності, що належать громадянам України.
— Рішенням «держради» Криму «націоналізовано», зокрема, виноробне підприємство «Алеф-Віналь-Крим», яке належало Вадиму Єрмолаєву, торгові площі «Скай плаза» в Ялті, бенефіціаром яких є колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, сільгосппідприємство в Ленінському районі «Семисотка та компанія», пов'язане з оточенням Арсена Авакова, та інші активи, – йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти «націоналізували» будівлю Меджліса кримсько-татарського народу в Сімферополі.
Нагадаємо, з окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.