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З окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ
— Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.
Награбоване майно везуть у напрямку АР Крим.
Нагадаємо, в порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни здійснили навантаження краденого зерна українських аграріїв на одне зі своїх суден.
З окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ
— Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.
Награбоване майно везуть у напрямку АР Крим.
Нагадаємо, в порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни здійснили навантаження краденого зерна українських аграріїв на одне зі своїх суден.