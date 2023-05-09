З окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

— Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.

Награбоване майно везуть у напрямку АР Крим.

Нагадаємо, в порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни здійснили навантаження краденого зерна українських аграріїв на одне зі своїх суден.