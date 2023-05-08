В порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни здійснили навантаження краденого зерна українських аграріїв на одне зі своїх суден.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

— Перші три з половиною тисячі тонн українського зерна з Запорізької та Донецької областей викрадено за допомогою Маріупольського морського порту. З акваторії порту вийшло судно РМ3, завантажене зерном. Завантаження відбувалось близько одного тижня, що вказує на низьку ефективність роботи порту. Можна констатувати на зараз, що це вантаж є скоріш пропагандистським, аніж реально привабливим, – написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, Financial Times оприлюднила розслідування, в якому на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим українським зерном із Запорізької області.