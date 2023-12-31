Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в новорічну ніч, якщо вони будуть.

Про це він сказав у ранковому телемарафоні новин, пише «Українська правда».

Його запитали, до чого українцям готуватися у новорічну ніч. Він відповів, що навіть у свята треба дбати про безпеку в першу чергу.

— До нового року готуватися українцям, але думати, що власна безпека – перш за все. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок, ні цивільним. Ви бачите, як вони б’ють просто по центру півторамільйонного міста зенітними ракетами (йдеться про Харків, – прим.). Є в них ракети і більшого радіусу дії. Ми бачили величезну атаку 29 грудня (по Україні, – прим.). Тому перш за все (українцям варто, – прим.) – берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Жодних феєрверків, ви ж розумієте. У наш час займатися салютами – неправильно з будь-якої точки зору. Очікувати чи ні? Ворог атакує нас у принципі щодня, як «Шахедами» так і ракетами. Тому бережіть себе, а Повітряні сили й Сили оборони будуть робити усе, щоб якомога більше знищити цих покидьків, – сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у Миколаєві та області не будуть скасовувати комендантську годину на новорічні свята.