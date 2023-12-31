На окупованих територіях півдня та сходу України окупаційні адміністрації разом з російсько-окупаційними військами продовжують застосовувати репресивні методи проти цивільного населення, особливо проти тих громадян, які відкрито висловлюють своє невдоволення щодо окупації територій.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«За інформацією українського підпілля, не менше 1500 осіб з окупованих територій були затримані окупантами, які були запідозрені у співпраці з українським підпіллям на ТОТ. Відтак російські окупанти намагаються знищити українське підпілля, яке активно веде проти них підпільну війну. При цьому проукраїнські настрої на всіх тимчасово окупованих територіях тільки зростають», — йдеться в повідомленні.

Раньше Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять рейди в пошуках патріотично налаштованих українців.

Також РФ посилила перевірки телефонів українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, намагаються знайти членів українського підпілля.