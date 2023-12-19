На тимчасово окупованих територіях рашисти провели рейд в пошуках патріотично налаштованих українців.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Ворог шукає тих, хто наносить патріотичні гасла на стінах та поширює українську символіку в регіоні. Окупанти провели обшуки в Луганську та Донецьку, та перевіряють тих, хто купує балончики для фарби», — йдеться в повідомленні.

У ЦНС закликали українців бути пильними, та дотримуватись порад щодо безпеки свого життя.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області так звана «народна міліція» впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук близько 800 дезертирів.