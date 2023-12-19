На тимчасово окупованих територіях рашисти провели рейд в пошуках патріотично налаштованих українців.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Ворог шукає тих, хто наносить патріотичні гасла на стінах та поширює українську символіку в регіоні. Окупанти провели обшуки в Луганську та Донецьку, та перевіряють тих, хто купує балончики для фарби», — йдеться в повідомленні.
У ЦНС закликали українців бути пильними, та дотримуватись порад щодо безпеки свого життя.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області так звана «народна міліція» впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук близько 800 дезертирів.
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На тимчасово окупованих територіях рашисти провели рейд в пошуках патріотично налаштованих українців.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Ворог шукає тих, хто наносить патріотичні гасла на стінах та поширює українську символіку в регіоні. Окупанти провели обшуки в Луганську та Донецьку, та перевіряють тих, хто купує балончики для фарби», — йдеться в повідомленні.
У ЦНС закликали українців бути пильними, та дотримуватись порад щодо безпеки свого життя.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області так звана «народна міліція» впродовж останніх двох місяців оголосила у розшук близько 800 дезертирів.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|