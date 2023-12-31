Від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 7500 ракет.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ».
«Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів по Україні понад 7500. Це усіх типів — авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні — запущена така кількість», — сказав речник Повітряних сил.
Він зазначив, що збити всі ворожі ракети неможливо.
«Збивати ми почали «Петріотом» лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59», — зауважив Юрій Ігнат.
Також сьогодні, 31 грудня, Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в новорічну ніч.
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Від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 7500 ракет.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ».
«Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів по Україні понад 7500. Це усіх типів — авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні — запущена така кількість», — сказав речник Повітряних сил.
Він зазначив, що збити всі ворожі ракети неможливо.
«Збивати ми почали «Петріотом» лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59», — зауважив Юрій Ігнат.
Також сьогодні, 31 грудня, Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в новорічну ніч.