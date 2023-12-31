На цей час системою Patriot збито вже 15 ракет «Кинджал», запущених росіянами по Україні.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
— Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як «Кинджал». 4 травня був збитий перший «не имеющий аналогов «Кинджал" Х-47 — ракета М2. Таким чином, продовжується відлік. Стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 тих «Кинджалів», збитих саме системою Patriot, — зазначив Юрій Ігнат.
Водночас він зауважив, що тієї кількості Patriot, які є в Україні, мало.
— Окрім Patriot, є дійсно багато систем, які нам сьогодні допомагають боронитися. Порівняно з минулим роком ми не мали стільки систем, — сказав речник Повітряних сил.
Також Юрій Ігнат розповів, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 7500 ракет.
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На цей час системою Patriot збито вже 15 ракет «Кинджал», запущених росіянами по Україні.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
— Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як «Кинджал». 4 травня був збитий перший «не имеющий аналогов «Кинджал" Х-47 — ракета М2. Таким чином, продовжується відлік. Стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 тих «Кинджалів», збитих саме системою Patriot, — зазначив Юрій Ігнат.
Водночас він зауважив, що тієї кількості Patriot, які є в Україні, мало.
— Окрім Patriot, є дійсно багато систем, які нам сьогодні допомагають боронитися. Порівняно з минулим роком ми не мали стільки систем, — сказав речник Повітряних сил.
Також Юрій Ігнат розповів, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 7500 ракет.