Напередодні Нового року українські військові та силові структури записали відеозвернення до українців та привітали їх зі святом.

На сторінці Генерального штабу ЗСУ опублікували відео від військових.

Захисники та захисниці України зазначають, що наступний рік, як і попередній, буде роком боротьби. Вони звернулися до українців зазначивши, що всі мають бути готовими тримати удар та давати відсіч ворогу.

«З новим 2024 роком. Роком, який точно зробить нас сильнішими і наблизить нашу перемогу. Адже ми знаємо не лише проти кого та чого воюємо, а і за кого. Нехай цей рік буде роком сили, якою керує любов! Саме вона є нашою суперсилою», — говорять військові.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення нагородами українських військових.