У застосунку «Дія» відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків», — йдеться у повідомленні.
Наприкінці грудня у «Дії» попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
Нагадаємо, нещодавно на платформі «Дія» анонсували появу нових сервісів, зокрема «е-Підприємець» та продаж авто за 15 хвилин.
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У застосунку «Дія» відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків», — йдеться у повідомленні.
Наприкінці грудня у «Дії» попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
Нагадаємо, нещодавно на платформі «Дія» анонсували появу нових сервісів, зокрема «е-Підприємець» та продаж авто за 15 хвилин.