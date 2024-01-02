У застосунку «‎Дія»‎ відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Про це повідомляє пресслужба «‎Дії»‎.

«Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків», — йдеться у повідомленні.

Наприкінці грудня у ‎«‎Дії»‎ попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Це пов’язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

Нагадаємо, нещодавно на платформі «Дія» анонсували появу нових сервісів, зокрема «е-Підприємець» та продаж авто за 15 хвилин.