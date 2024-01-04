З 1 лютого «Укрпошта» в рамках пілотного проєкту почне доставляти ліки в деокуповані та прифронтові райони. Послуга має розвʼязати проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Укрпошта» отримає ліцензію на продаж ліків в існуючих поштових стаціонарних і мобільних відділеннях. Наразі шукають належне приміщення, щоб відкрити перший ліцензований склад у Києві під такі нові задачі та набирають фармацевтів, які відповідатимуть за видачу рецептурних ліків. Також планується запустити гарячу лінію для оформлення запитів від людей.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України спрощує видачу світлодіодних лампочок населенню. Їх зможуть отримати пенсіонери по п’ять штук на одну особу у відділеннях «Укрпошти».