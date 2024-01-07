У суботу, 6 січня, віряни відсвіткували Хрещення Господнє або Богоявлення. До хрещенських купань долучили і миколаївці.

Офіційно вже другий рік поспіль в місті не облаштовують місця для купань, проте в деяких водоймах міста люди самостійно організували процес купань, повідомлять в ДСНС Миколаївської області.

Рятувальники забезпечували безпеку громадян під час купання на свято Водохреща.

Впродовж купання рятувальники спостерігали за громадянами, які прийшли до водойм у Корабельному районі та у мікрорайоні Аляуди.

Загалом до нього залучалось 8 одиниць техніки, 35 співробітників ДСНС.

У попередні роки в Миколаєві визначалися місця на відкритих водоймах для пірнання, де забезпечувалося чергування медиків, правоохоронців і рятувальників. Проте починаючи з 2023 року міська влада відмовилась під час воєнного стану на церковні свята влаштовувати традиційні купання у воді.

Нагадаємо, у 2023 році релігійні громади не зверталися до органів міської влади з приводу проведення масових публічних заходів, зокрема хресної ходи з нагоди святкування Водохреща. Проте ті хто був на службі в ПЦУ, замість занурення в ополонку, купались в бочках біля входу до церкви.