Сапери Миколаївської області допомагають в розмінуванні територій Херсонщини, які були засмічені російськими боєприпасами.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Для обстеження та очищення територій сапери використовують машини механізованого розмінування MV-10.
За місяць вибухотехнікам вдалося обстежили механізованим способом понад 60 тисяч квадратних метрів земель.
MV-10 – комплекс для механічного розмінування. В його основі – ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. MV-10 експлуатується одним оператором за допомогою пульта дистанційного керування.
Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.
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Сапери Миколаївської області допомагають в розмінуванні територій Херсонщини, які були засмічені російськими боєприпасами.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Для обстеження та очищення територій сапери використовують машини механізованого розмінування MV-10.
За місяць вибухотехнікам вдалося обстежили механізованим способом понад 60 тисяч квадратних метрів земель.
MV-10 – комплекс для механічного розмінування. В його основі – ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. MV-10 експлуатується одним оператором за допомогою пульта дистанційного керування.
Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|