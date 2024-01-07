Сапери Миколаївської області допомагають в розмінуванні територій Херсонщини, які були засмічені російськими боєприпасами.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Для обстеження та очищення територій сапери використовують машини механізованого розмінування MV-10.

За місяць вибухотехнікам вдалося обстежили механізованим способом понад 60 тисяч квадратних метрів земель.

MV-10 – комплекс для механічного розмінування. В його основі – ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. MV-10 експлуатується одним оператором за допомогою пульта дистанційного керування.

Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.