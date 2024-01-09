Будівництво нового військового містечка під Гомелем

Міністерство оборони Білорусі зводить у Гомельській області, що за 40 кілометрів від кордону з Україною, нове військове містечко.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Будівництво відбувається на території кількох колишніх дитячих таборів. Його перша черга має бути здана вже в березні 2024 року.

Український військовий експерт Олег Жданов у коментарі журналістам сказав, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

«Але якщо політичне обʼєднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу», — вважає експерт.

Він додав, що «не здивується», якщо вздовж кордону з Україною побудують ще кілька таких обʼєктів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття в Росію на переговори з Володимиром Путіним у грудні 2023 року заявив, що на Україну нібито чекає крах, якщо війна не закінчиться у 2024 році.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

Перед тим Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».