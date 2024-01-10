У середу, 10 січня, в Україні запустили Єдиний центр пошуку державного проєкту «Хочу найти» для родин російських військовослужбовців. Родичі окупантів зможуть дізнатися про своїх близьких, які зникли безвісти, загинули, або потрапили в полон в Україні.

На заході з відкриття був присутній представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна.

Проєкт «Хочу найти» працюватиме з громадянами країни-агресора, насамперед з родинами й близькими військовослужбовців РФ, які зникли безвісти, загинули, або потрапили в полон в Україні.

Родичі зможуть отримати інформацію чи перебуває конкретний військовий армії РФ в Україні в статусі військовополоненого або ж загиблого, чиї тіло чи рештки були знайдені та ідентифіковані.

«Використовуються різні інструменти, з вересня працює «Хочу жить». Мета — допомоги росіянам, які опинилися в лавах армії держави-агресора, ті, які не хочуть свої руки мастити в крові, бути під захистом України», — нагадав Андрій Юсов.

За його словами, упродовж повномасштабного вторгнення можна констатувати, що РФ не комунікує з членами родин військовослужбовців окупантів, не інформує про їхню долю, зокрема зниклих безвісти, захоплених у полон та загиблих.

«Була ситуація, коли масово зверталися в «Хочу жить» родичі. Україна передавала тіла РФ, але родичі жодної інформації не отримали», — зазначив Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що є потреба масштабувати цю справу, що стосується активізації суспільства в самій РФ.

«Якщо Росія не виконує функції щодо своїх громадян, Україна готова надавати інформації стосовно військових РФ. Ми ініціюємо проєкт «Хочу найти», куди можуть звертатись росіяни за інформацією, яку від них приховує держава-агресор», — додав Анрій Юсов.

Спікер державного проєкту «Хочу жить» Віталій Матвієнко на заході повідомив, що на сьогодні отримано 30 тисяч звернень до проєкту «Хочу жить».

За його словами, було понад 300 успішних операцій добровільної здачі в полон, а ще понад 100 гарячих операцій на стадії завершення.

«До нас звертаються родичі росіян за інформацією пошуку, дізнатись чи живі вони. Росія не надає інформацію своїм громадянам, що з їхніми військовими. До нас щодня звертаються сотнями. Було прийнято рішення відкрити «Хочу найти», — розповів Віталій Матвієнко.

Зокрема, у телеграмі запустять чат-боти. Там можна буде дізнатися, де перебуває конкретний російський військовий і чи не загинув той. Окрім бота, росіяни зможуть зайти на сайт проєкту за допомогою VPN. З моменту запуску очікують кілька тисяч звернень від росіян.

Співзасновниця громадського руху з пошуку та повернення додому військових армії РФ «Наш Выход» Ірина Криніна зауважила, що наразі існують дві проблеми: одна повʼязана з українською стороною, оскільки родичі не можуть отримати інформації щодо військових, а Росія не йде на контакт.

«Аналогічна ситуація в самій Росії, вона не дає інформації для росіян, ні звісно зниклим, ні по інших. Ми збиратимемо запити, якщо буде відповідь, що родич у полоні, ми можемо організувати відеодзвінок, щоб підтвердити і дати можливість росіянці, щоб вона йшла і вимагала у держави інформацію, говорила «От мій Вася в полоні», — додала Ірина Криніна.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ говорить родичам українських полонених, що готова повернути всіх, але Україна нібито не хоче забирати. Таким чином Росія намагається створити соціальну і політичну напругу в Україні.