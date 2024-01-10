Уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування громадян України в країні до кінця 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі посольства України в Ізраїлі.

«Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль», — йдеться у повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що наша країна високо цінує це рішення.

«Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу», — додав він.

Нагадаємо, в Ізраїлі у серпні 2023 року припинили безкоштовне медичне обслуговування близько 14 тисяч українських біженців. Міністерство добробуту Ізраїлю закликало казначейство виділити гроші на ці цілі гроші.

Пізніше Ізраїль продовжив надання соціальної та медичної допомоги для біженців з України до кінця 2023 року.