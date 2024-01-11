Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.
Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.
В Агентстві зазначили, що понад 500 ресторанів мережі Subway продовжують працювати на ринку країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.
«Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки», — йдеться в повідомленні.
У НАЗК звернули увагу, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в країні-агресорі. Також не було і спроб від керівництва Subway засудити війну Кремля.
Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.
Нагадаємо, що Національна агенція з питань запобігання корупції пояснила, за якими критеріями складається реєстр «Міжнародні спонсори війни» в межах проекту «Війна і санкції».
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.
Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.
В Агентстві зазначили, що понад 500 ресторанів мережі Subway продовжують працювати на ринку країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.
«Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки», — йдеться в повідомленні.
У НАЗК звернули увагу, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в країні-агресорі. Також не було і спроб від керівництва Subway засудити війну Кремля.
Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.
Нагадаємо, що Національна агенція з питань запобігання корупції пояснила, за якими критеріями складається реєстр «Міжнародні спонсори війни» в межах проекту «Війна і санкції».
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|