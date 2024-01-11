Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

В Агентстві зазначили, що понад 500 ресторанів мережі Subway продовжують працювати на ринку країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.

«Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки», — йдеться в повідомленні.

У НАЗК звернули увагу, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в країні-агресорі. Також не було і спроб від керівництва Subway засудити війну Кремля.

Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо, що Національна агенція з питань запобігання корупції пояснила, за якими критеріями складається реєстр «Міжнародні спонсори війни» в межах проекту «Війна і санкції».