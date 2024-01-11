Обледеніння мереж. Фото: Миколаївобленерго

За ніч на Миколаївщині світло відновили ще для 1300 родин. Фахівці відремонтували лінії електропостачання у 8 населених пунктах.

Про це повідомили у АТ «Миколаївобленерго».

«3 20 години середи до 8 ранку сьогоднішнього дня нами заживлено 8 населених пунктів та 1 частково. Цим ми закрили питання по 2 з 4 громад, що найбільше постраждали через погодні вибрики. Тепер всі сили зосереджені у 2 районах з максимальними пошкодженнями мереж. Працюємо!», —зазначили у «Миколаївобленерго».

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині через негоду впало понад 300 електричних стовпів. Для вирішення питання у постраждалі райони «Миколаївобленерго» направило додаткові бригади фахівців.