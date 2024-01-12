Відкриття офісу відновлення. Фото: Вознесенська міськрада

У Вознесенську відкрили Офіс відновлення та розвитку, який надаватиме підтримку у відновленні та розвитку громади.

Про це повідомили в пресслужбі офісу Програми розвитку ООН в Україні (UNDP).

Зазначається, що офіс відновлення допомагатиме визначати пріоритети проєктів для донорів і програм щодо розвитку Вознесенської громади. Нове офісне приміщення оснащене меблями та сучасним обладнанням.

«Для цього UNDP за підтримки міжнародних партнерів розробила спеціальні інструменти та рекомендації, сформувала робочу групу, протестувала методологію, організувала навчання та укомплектувала офіс необхідним обладнанням і меблями», — йдеться у повідомленні.

На церемонію відкриття завітала делегація UNDP на чолі із заступником директора Регіонального бюро UNDP у Європі та Центральній Азії Ніком Хартманном і Постійним представником UNDP в Україні Яко Сільє.

Відкриття офісу відновлення. Фото: Вознесенська міськрада

В ході зустрічі делегація відвідала новозбудоване приміщення модульного Центру надання адміністративних послуг і обговорили особливості будівлі та переваги реалізації проєкту.

У мерії Вознесенська додали, що вже було обговорено спільну реалізацію проєктів громади, таких як: мобільна служба надання соціальних послуг, контакт центр, безпечна громада, проєкт Мери за економічне зростання, компостування органічних відходів та зелене відновлення.

Відкриття офісу відновлення. Фото: Вознесенська міськрада

Відкриття офісу відновлення. Фото: Вознесенська міськрада

Нагадаємо, що управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради оголосило тендер на ремонт приміщень виконкому за 1 мільйон 947 тисяч 648 гривень. Пізніше у міськраді повідомили, що саме там збираються відкрити Офіс відновлення.

Зазначимо, що офіс відновлення та розвитку також відкрили у Миколаєві.