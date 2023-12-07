Офіс відновлення в іншому місті

У Вознесенську збираються відкрити Офіс відновлення. Під нього відремонтують приміщення будівлі виконавчого комітету.

Про це розповіли у Вознесенській міській раді.

Як повідомлялося, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради оголосило тендер на ремонт приміщень виконкому за 1 мільйон 947 тисяч 648 гривень.

В мерії розповіли, що ремонт проводитимуть за співфінансування проєкту від ПРООН.

«Наша громада є однією з шести громад України, які були обрані Програмою ООН з відновлення та розбудови миру для впровадження Моделі інтегрованого відновлення та розвитку громад. У рамках цього партнерства у громаді буде створено — Офіс відновлення! Такі офіси вже успішно запрацювали у Миколаєві, Сумах та Первомайському Харківської області. На черзі наша громада, Ніжин та Кам’янське», — зазначили там.

В рамках цієї співпраці міська рада зобов'язана для Офісу відновлення забезпечити приміщення комунальної власності та провести ремонт.

«Відтак, ми розпочали підготовку приміщення для створення Офісу та проводимо відбір підрядника на виконання робіт. Програма розвитку ООН вже надала обладнання та техніки для облаштування на суму 1 мільйон 230 тисяч гривень. В планах кошти для реалізації проєкту створення компостної станції, встановлення камер відеоспостереження в місті, облаштування поліцейських станцій та створення Центру освіти дорослих», — додали там.

У міськраді зазначили, що громада втратила 45% власних бюджетних надходжень через вилучення військового ПДФО, тому там вважають, що питання місцевого розвитку може бути вирішено лише за рахунок співпраці з міжнародними донорами та інвесторами, в якому ключову роль буде відігравати Офіс відновлення.

Нагадаємо, що у підвальному приміщенні Вознесенського закладу дошкільної освіти №1 «Гвоздичка» облаштують укриття для дітей та працівників. Замовлено будівельні роботи на 379 337 тисяч гривень.